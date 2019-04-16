شكرا لقرائتكم خبر عن 7 خطوات لضمان تكييف ذات كفاءة عالية والان نبدء بالتفاصيل

أوصى البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة المستهلكين من خلال حملة "تراها سهلة" أحد حملاته الوطنية التوعوية للمحافظة على الطاقة عدة نصائح رئيسة ترتكز عليها في إيصال رسالتها للجمهور، مبينين 7 مرتكزات أساسية لكفاءة الطاقة المستهلكة بالمكيفات قبل وبعد شراء المكيف.

وأكد مختصون في البرنامج ، أن الطرق المثلى لشراء المكيفات التي يوصي بها البرنامج تأتي من خلال حملتها التي أطلقت مؤخرا عبر مجموعتين من النصائح الأولى تأتي قبل شراء أجهزة التكييف وتتمثل التأكد من أن جهاز التكييف يحمل بطاقة كفاءة الطاقة ومقارنة معلومات البطاقة في تطبيق تأكد، واختيار الجهاز ذو الكفاءة العالية ولمعرفة الجهاز ذو الكفاءة العالية عن طريق المستويات حيث كلما ارتفع المستوى كلما قل استهلاك الجهاز من الكهرباء، واختيار سعات التبريد المناسبة لحجم الغرفة.

وبين المختصون أن مجموعة النصائح الأخرى فتأتي بعد شراء جهاز التكييف وتتمثل في تثبيت درجة حرارة المكيف على (24 درجة مئوية)، وإطفاء المكيف عند مغادرة المكان، و تنظيف فلتر المكيف كل أسبوعين، وإغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيل جهاز التكييف.