شكرا لقرائتكم خبر عن 7 خطوات لضمان تكييف ذات كفاءة عالية والان نبدء بالتفاصيل
وأكد مختصون في البرنامج ، أن الطرق المثلى لشراء المكيفات التي يوصي بها البرنامج تأتي من خلال حملتها التي أطلقت مؤخرا عبر مجموعتين من النصائح الأولى تأتي قبل شراء أجهزة التكييف وتتمثل التأكد من أن جهاز التكييف يحمل بطاقة كفاءة الطاقة ومقارنة معلومات البطاقة في تطبيق تأكد، واختيار الجهاز ذو الكفاءة العالية ولمعرفة الجهاز ذو الكفاءة العالية عن طريق المستويات حيث كلما ارتفع المستوى كلما قل استهلاك الجهاز من الكهرباء، واختيار سعات التبريد المناسبة لحجم الغرفة.
وبين المختصون أن مجموعة النصائح الأخرى فتأتي بعد شراء جهاز التكييف وتتمثل في تثبيت درجة حرارة المكيف على (24 درجة مئوية)، وإطفاء المكيف عند مغادرة المكان، و تنظيف فلتر المكيف كل أسبوعين، وإغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيل جهاز التكييف.
كانت هذه تفاصيل خبر 7 خطوات لضمان تكييف ذات كفاءة عالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.