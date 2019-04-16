جازبروم نفط الروسية تتوقع انتهاء اتفاق النفط العالمي منتصف 2019

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قال مسؤول في جازبروم نفط، اليوم الثلاثاء، إن الذراع النفطية لشركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم تتوقع انتهاء اتفاق النفط العالمي بين أوبك وحلفائها في النصف الأول العام الحالي.

وقال فاديم ياكوفليف النائب الأول للرئيس التنفيذي للشركة، إن التحالف النفطي العالمي يجب أن يستمر، على الأقل في صورة تنسيق بين كبار منتجي الخام في العالم.

وقال للصحفيين، في مدينة سالخارد القطبية: “في توقعاتنا للعام الحالي نفترض أن الاتفاق سيظل ساريا حتى منتصف العام. وفي تلك الحالة سيرتفع إنتاجنا نحو 1.5 بالمئة عن العام الماضي”.

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واتفقت منظمة أوبك ومنتجون كبار بقيادة روسيا على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير كانون الثاني ولمدة ستة أشهر من أجل دعم أسعار النفط وتحقيق التوازن في السوق.

ويجتمع المشاركون في الاتفاق في يونيو حزيران في فيينا للبت في مستقبل الاتفاق.

وقال ياكوفليف: “فيما يتعلق بتمديد الاتفاق، أعتقد أنه يجب أن تظل هناك آلية لتنسيق تحركات الدول المشاركة”.

وفي الوقت الحالي، تتخذ جازبروم نفط قرارات الاستثمار طويل الأجل بافتراض سعر للنفط عند 50 دولارا للبرميل، حسبما ذكر ياكوفليف.