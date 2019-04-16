شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتح مرتفعة بعد نتائج أعمال إيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية، على ارتفاع، اليوم، الثلاثاء، دافعة المؤشر ستاندرد آند بورز 500، إلى مستوى يبعد أقل من واحد بالمئة عن أعلى مستوياته على الإطلاق، بعد نتائج أعمال تفوق التوقعات لشركتى الرعاية الصحية العملاقتين يونايتد هيلث وجونسون آند جونسون.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعى، 97.42 نقطة بما يعادل 0.37 بالمئة، إلى 26482.19 نقطة، وارتفع ستاندرد آند بورز 6.68 نقطة أو 0.23 بالمئة إلى 2912.26 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 24.56 نقطة أو 0.31 بالمئة إلى 8000.57 نقطة.