ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام التعاملات وسط صعود 14 قطاعا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم ،الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.57% رابحا عدد 51.42 نقطة ليغلق عند مستوى 9139.55 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.15% خاسرا عدد 5.38 نقطة ليغلق عند مستوى 3620.95 نقطة. Advertisements وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 133.3 مليون سهم بقيمة 3.5 مليار ريال، وارتفعت أسهم 83 شركة، فيما تراجعت 89 شركة. وارتفع 14 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 2.94%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.34%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.27%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.96%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.88%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.60%.

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