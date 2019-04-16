"التطوير العقارى": فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد يحمى الصناعة المحلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أمجد حسانين، نائب رئيس غرفة التطوير العقارى، إن قرار الحكومة بفرض رسوم وقتئية على الحديد المستورد والمواد الخام التى تدخل فى صناعة الحديد يَصْب فى صالح الصناعة المصرية.

وأضاف أمجد حسانين، لـ"الخليج 365"، أن الحكومة تسعى فى الفترة الحالية لدعم الصناعة المصرية والمصنعين المصريين بعدة قرارات من بينها فرض رسوم إغراق على الصناعات التى يتم استيرادها ويكون لها بديل مصري.

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‫وأشار نائب رئيس غرفة التطوير العقارى، إلى أن كافة الدراسات الاقتصادية شددت على ضرورة حماية الصناعة المصرية بكافة القرارات التى تراها الحكومة مناسبة لحماية المنتج المصرى، لافتًا إلى أن ذلك يساهم بشكل كبير فى ضبط السوق المصرى وأسعاره.

‫وشدد حسانين، على ضرورة أن يتم رفع التعريفة الجمركية على السلع المصنعة إلى نحو 20% خاصة فى ضوء سماح حدود Bound Tariffs ‫على منتجات الحديد والصلب بذلك، خاصة وأن التعريفة الجمركية المطبقة على الواردات فى مصر أقل بكثير من الحد الأقصى التعريفة على البنود الفرعية للحديد والصلب وهو ما يخلق مجال لحماية أى سلعة ترغب الدولة فى حمايتها.