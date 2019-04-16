شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود 8 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود 8 قطاعات على رأسها النفط والغاز.
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.08% رابحا عدد 62.17 نقطة ليغلق عند مستوى 5794.59 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.75% رابحا عدد 46.02 نقطة ليغلق عند مستوى 6181.94 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.95% رابحا عدد 96.72 نقطة ليغلق عند مستوى 5058.35 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 215.9 مليون سهم بقيمة 39.7 مليون دينار كويتى عبر 8768 صفقة.
وارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 2.96%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.56%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.13%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.02%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.97%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.72%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.41%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.13%.
وجاء سهم "الهلال" على رأس القائمة الخضراء المدرجة بالبورصة بنمو نسبته 35.14%، تليه العقارية بنسبة 27.69%، ثم صلبوخ بنسبة 23.08%، فيما تصدر سهم "وطنية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 6.33% ثم عربى قابضة بنسبة 5.99%، ثم إنجازات بنسبة 5.68%
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