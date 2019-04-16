شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المصرية للاتصالات: نخطط لزيادة عدد الكابلات البحرية لـ16 خلال 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، عن خطة الشركة للتحول الرقمي للشركة، وتضم 4 جوانب رئيسية؛ وهى أولا توصيلات الألياف والكابلات البحرية، ثانيا بناء وتشغيل مراكز بيانات ذات مستوى عالمي، ثالثا إنشاء منصات سحابية، ورابعا تقديم التطبيقات والحلول.

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وأضاف عادل، أن الشركة أطلقت بالفعل استراتيجيتها للتحول الرقمي، مستفيدة في ذلك من مبادرة الحكومة المصرية للتحول الرقمي، مثل مشروع توصيل الكابلات الضوئية للمدارس والذي انتهت منه العام الماضى، في الوقت ذاته انتهت الشركة من تحويل 70% من الشبكة القومية للعمل عبر الألياف الضوئية في 2018، ومن المتوقع اكتمالها بنسبة 100% بحلول 2020، مشيرا إلى أن الشركة تمتلك 13 كابلاً بحرياً، وتخطط لإضافة أربعة أخرى خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته إدارة شركة المصرية للاتصالات (ETEL) ، مع مجموعة من المحللين والتي تم فيها مناقشة استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية، والتي من ضمنها: عملية التحول الرقمي، خطط النفقات الرأسمالية، تحقيق القيمة من الأصول غير المستخدمة، وسياسة التوزيعات النقدية.