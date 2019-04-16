شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر يغلق مرتفعًا بتداولات 3.4 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم مرتفعًا 51.42 نقطة ليقفل عند مستوى 9139.55 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 133 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 111 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 83 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 89 شركة على تراجع.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 5.38 نقطة ليقفل عند مستوى 3620.95 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.3 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 131 ألف سهم تقاسمتها 264 صفقة .