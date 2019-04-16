شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة، اليوم، الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

Advertisements

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30"، بنسبة 0.19%، ليصل إلى مستوى 15026 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50"، بنسبة 0.52%، ليصل إلى مستوى 2347 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان"، بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 18889 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة، "إيجى إكس 70"، بنسبة 0.48%، ليصل إلى مستوى 666 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 1701 نقطة، وانخفض مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 472 نقطة.