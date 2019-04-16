الارشيف / الاقتصاد

العاملون بجهاز التنظيم والإدارة ينظمون ندوة للتوعية بالتعديلات الدستورية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن العاملون بجهاز التنظيم والإدارة ينظمون ندوة للتوعية بالتعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت نقابة العاملين بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ندوة، بعنوان، "خليك مسئول..شارك في الدستور"، وحاضر فيها أحمد ناجى قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية.

واستعرض قمحه، مواد التعديل المقترحة بالشرح المفصل، وأهمية مشاركة كل مواطن لديه حق التصويت فيىالاستفتاء على الدستور، واصفا المشاركة بأنها واجب وطني وحماية للدولة خاصة في الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، لافتا إلى أن طوابير الانتخابات التي شهدتها مصر خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة كانت مشهدا مشرفا يدعو للفخر، وكان لها صدى ومردود جيد على صورة مصر عالميا خاصة بعد ثورة 30 يونيو وتداعياتها.

وأوضح رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية ، أن الدستور عمل بشرى يقبل التعديل في أي وقت، وأن التعديلات المقترحة جيدة جدا، خاصة وأن دستور 2014 كان يهدف إلى إحداث توافق مجتمعى عليه في ظل الظروف السياسية الدقيقة آنذاك، إلا أن التعديلات الحالية تهدف إلى تثبيت إركان الدولة ولا تقترب من الحريات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العاملون بجهاز التنظيم والإدارة ينظمون ندوة للتوعية بالتعديلات الدستورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا