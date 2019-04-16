تريليون و979 مليار جنيه إجمالى موارد الدولة بالموازنة العامة الجديدة

كتب عبد اللطيف صبح

يبلغ إجمالى موارد الدولة فى مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2020 نحو تريليون 979 مليار جنيه (31%) من الناتج المحلى الإجمالى، موزعة على 3 مكونات رئيسية هى، الإيرادات وتبلغ تريليون و134 مليار جنيه بنسبة 18.4% من الناتج المحلى الإجمالى، والمتحصلات من حيازة الأصول المالية وتبلغ 24 مليار جنيه بنسبة 0.4% من الناتج المحلى، والاقتراض وإصدار الأوراق المالية وتبلغ 821 مليار جنيه بنسبة 13.3% من الناتج المحلى الإجمالى. وبلغت تقديرات الإيرادات الضريبية بمشروع الموازنة العامة للدولة نحو 856 مليار و616 مليون جنيه...

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