شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العبار يستقيل من مجلس إدارة "أرامكس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أرامكس المدرجة بسوق دبي المالي عن تقدم محمد العبار باستقالته من منصبه كعضو من مجلس الإدارة.

وذكرت الشركة أن الاستقالة المؤرخة الخميس الماضي، جاءت لظروف شخصية.

ويملك رجل الأعمال محمد العبار، شركات استثمار، اشترت في أغسطس 2016، حصة مجمعة بلغت 16.45% بشركة أرامكس، موزعة على "ليفنت لوجيستكس" بنسبة 9.9%، و"جاونا للاستثمار" 6.53%.

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وتجدر الإشارة إلى أن أرباح أرامكس ارتفعت إلى 492.6 مليون درهم إماراتي في 2018، مقارنة مع 435.4 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام 2017.

وعند استثناء الخسارة غير المتكررة التي نتجت عن تخارج أرامكس عن حصتها في المشروع المشترك "أرامكس جلوبال سولوشينز"، تكون الأرباح الصافية للشركة قد ارتفعت بنسبة 24% إلى 538.3 مليون درهم إماراتي مقارنة مع العام 2017.

وعلى مستوى الربع الرابع من 2018 وصلت أرباح الشركة إلى 154 مليون درهم إماراتي، مقارنة مع 165 مليون درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام 2017.