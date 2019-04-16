شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "ديار للتطوير" تُقر عدم توزيع أرباح عن 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة ديار للتطوير الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، بأن الجمعية صدقت على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

هذا وأبرأت الجمعية ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018

ووافقت الجمعية على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وذلك بنسبة 2% من صافي الأرباح بعد خصم الاستهلاكات والاحتياطات.

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وتجدر الإشارة إلى أن ديار حققت صافي ربح بلغ 140.1 مليون درهم خلال العام 2018 مقارنةً بصافي ربح بلغ 130.4 مليون درهم خلال 2017.

وحققت الشركة إيرادات بلغت نحو 643.7 مليون درهم في 2018، مقابل 751.6 مليون درهم تم تسجيلها في 2017.

وكانت ديار قد سلمت اثنين من مشاريعها خلال عام 2018، والتي شملت الأبراج السكنية في مشروع "مون روز" في مارس 2018، حيث يتألف من 146 شقة بغرفة نوم واحدة، و144 شقة من غرفتي نوم، وسبعة شقق من ثالث غرف نوم.

كما بدأت "ديار" في يوليو 2018 تسليم مشروع "ذي آتريا"، والذي يضم 219 وحدة في 30 طابقاً، بما في ذلك شقق بغرفة نوم واحدة وثالث غرف نوم، وشقق دوبلكس من ثلاث غرف نوم، وشقق بنتهاوس من أربع غرف نوم، إلى جانب برج للشقق الفندقية.