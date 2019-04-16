شكرا لقرائتكم خبر عن "دبي الإسلامي" يتعاون مع "عزيزي للتطوير العقاري" لتمويل شراء عقارات سكنية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في الإمارات، عن تعاونه مع "عزيزي للتطوير العقاري"، إحدى شركات التطوير العقاري الخاصة في الإمارات، وذلك لتوفير خدمة التمويل "سكني" للمستثمرين الراغبين بشراء العقارات السكنية في جميع مشاريع الشركة.

ووفقاً لما نشرته صحيفة البيان، تسهّل خدمة "سكني" عملية شراء المنازل عبر توفير مستوى أعلى من المرونة والقدرة على الدفع؛ حيث يمكن للعملاء اختيار خطة سداد تصل إلى 48 شهراً بمعدلات ربح مماثلة لقروض الرهن العقاري.

وسبق أن أكد البنك عن سعيه إلى البحث عن فرص مستقبلية لتوسيع نشاطه بما في ذلك الاستحواذ على مؤسسات مالية أخرى وذلك تماشياَ مع استراتيجية وتوجهات مساهميه ومجلس إدارته.

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وأفادت بيانات صحافية، في وقت سابق من أبريل الجاري، بدراسة البنك للاستحواذ على نور بنك، ولا تزال تلك المشاورات في المراحل الأولى.

وأشارت مصادر إلى أن الصفقة إذا تمت، ستؤدي لإنشاء بنك يمتلك أصولا تصل إلى 75 مليار دولار، بحسب وكالة بلومبرج.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي ربح بلغ 4.916 مليار درهم خلال 2018، مقابل أرباح بلغت 4.322 مليار درهم خلال 2017. بارتفاع بلغ 14%.