شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الصحراء للبتروكيماويات" تُفوض الإدارة لتوزيع أرباح مرحلية عن العام 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة الصحراء للبتروكيماويات، بجلستها المنعقدة أمس الإثنين، الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، بأن الجمعية صدقت على قرارات مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول والثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، بواقع 438.8 مليون ريال وبنسبة 10% من رأس المال وتكون الحصة الموزعة 1 ريال للسهم الواحد.

ووافقت الجمعية على صرف مبلغ 3.975 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2018.

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وتجدر الإشارة إلى أن، الشركة قمت بتوزيع أرباح عن العام 2017 بقيمة 438.795 مليون ريال بما نسبته 10% من رأس مال الشركة وبما يعادل ريالا واحدا للسهم.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 500.8 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 444.5 مليون ريال في العام 2017.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح في العام 2018 يرجع إلى ارتفاع أرباح شركة التصنيع والصحراء للأوليفينات وذلك بسبب ارتفاع كميات الانتاج والمبيعات الشركة السعودية للإيثلين والبولي ايثلين وارتفاع أرباح شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات وذلك بسبب تحسن أسعار المبيعات.