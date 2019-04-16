شكرا لقرائتكم خبر عن "مبادلة للعقارات" تستعرض 4 مشاريع سكنية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم شركة مبادلة للعقارات والبنية التحتية، وحدة الأعمال التابعة لشركة "مبادلة للاستثمار" المملوكة لحكومة أبوظبي، عرض أربعة مشاريع سكنية خلال معرض "سيتي سكيب أبوظبي".

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن المشاريع الجديدة هي: مشروع "لامار" الذي يقع على الواجهة البحرية لشاطئ الراحة؛ ومشروع "ذا ويف"، الذي يمتد بمحاذاة ممشى الواجهة البحرية لمرسى نجمة مارينا في جزيرة الريم.

ومن تلك المشاريع مشروع "ذا فيوز في سرايا" الذي يتكوّن من برجين سكنيين بإطلالة مائية ساحرة على كورنيش أبوظبي وبحيرة سرايا؛ ومشروع "الدرة"، الذي يقع في "مارينا سكوير" على جزيرة الريم.

ويستمر المعرض حتى 18 الجاري بمركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".