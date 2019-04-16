- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن "مبادلة للعقارات" تستعرض 4 مشاريع سكنية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم شركة مبادلة للعقارات والبنية التحتية، وحدة الأعمال التابعة لشركة "مبادلة للاستثمار" المملوكة لحكومة أبوظبي، عرض أربعة مشاريع سكنية خلال معرض "سيتي سكيب أبوظبي".
وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن المشاريع الجديدة هي: مشروع "لامار" الذي يقع على الواجهة البحرية لشاطئ الراحة؛ ومشروع "ذا ويف"، الذي يمتد بمحاذاة ممشى الواجهة البحرية لمرسى نجمة مارينا في جزيرة الريم.
ومن تلك المشاريع مشروع "ذا فيوز في سرايا" الذي يتكوّن من برجين سكنيين بإطلالة مائية ساحرة على كورنيش أبوظبي وبحيرة سرايا؛ ومشروع "الدرة"، الذي يقع في "مارينا سكوير" على جزيرة الريم.
ويستمر المعرض حتى 18 الجاري بمركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".
كانت هذه تفاصيل خبر "مبادلة للعقارات" تستعرض 4 مشاريع سكنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.