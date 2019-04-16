شكرا لقرائتكم خبر عن الدار العقارية تطلق مبيعات مشروع "ليا" في سيتي سكيب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أطلقت شركة الدار العقارية المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال معرض سيتي سكيب أبوظبي، مبيعات مشروع "لِيا" على الواجهة البحرية للساحل الشمالي لجزيرة ياس.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن المشروع يضم 238 قطعة أرض، ومن المتوقع التسليم بحلول الربع الأخير من 2021.

ويقع مشروع "ليا" بالقرب من مشروع ياس إيكرز، ويشمل حدائق ومتنزهات وممرات مطلة على المساحات المائية.

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ويأتي إطلاق مشروع "لِيا" تبعاً للنجاح الكبير الذي حققه مشروع الريمان والذي تم إطلاقه في شهر يناير من هذا العام وتم بيع جميع الأراضي وبلغت القيمة الإجمالية للمبيعات 1.6 مليار درهم.

وكشفت شركة الدار العقارية في وقت سابق أنها تعتزم إطلاق مشاريع جديدة خلال النصف الأول من عام 2019 .

وسجلت شركة الدار العقارية أرباحاً صافية بلغت 1.9 مليار درهم في عام 2018، والذي شمل تعديل قيمة محفظة إدارة الأصول بواقع 0.7 مليار درهم، وذلك مقابل صافي أرباح بلغ نحو ملياري درهم خلال عام 2017.

وبلغ صافي أرباح الشركة خلال الربع الأخير من 2018 نحو 321 مليون درهم، مقابل 144 مليوناً بالربع ذاته من عام 2017، بنمو 123%.