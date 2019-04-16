شكرا لقرائتكم خبر عن "بروج" للاستثمارات الإماراتية تعتزم الإدراج في "ناسداك" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعتزم شركة بروج الإماراتية للاستثمارات البترولية إدراج أسهمها في بورصة "ناسداك" الأمريكية.

ويأتي ذلك بعد اندماجها مع شركة "تويلف سيز انفستمنت" التي مقرها الولايات المتحدة، ومن المتوقع استكمال الصفقة البالغة قيمتها مليار دولار قبل أول يوليو القادم، بحسب وكالة رويترز.

وقررت الشركة سابقا وفقا لمصادر تجميد طرح 40% من رأسمالها للتداول الحر ببورصة لندن العام الماضي، وذلك بعد أن فوضت "بروج""اتش.اس.بي.سي"وبنك أبوظبي الأول للطرح العام للأسهم ببريطانيا.

وتأتي الخطوة في إطار إستراتيجية توسع الشركة المتخصصة في تخزين النفط.وتأسست شركة "بروج" في عام 2013 وهي أحد أكبر مالكي أصول التخزين في الفجيرة.