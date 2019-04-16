شكرا لقرائتكم خبر عن "سيتي سكيب 2019 ينطلق بأبوظبي اليوم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنطلق اليوم الثلاثاء فعاليات دورة جديدة من المعرض الدولي"سيتي سكيب أبوظبي 2019 بمشاركة أكثر من 80 مطورا محليا وإقليميا ودوليا من 10 دول حول العالم.

وتستعرض دوة المعرض الجديدة العديد من الجهات المشاركة فى الدورة الـ13 للمعرض التي تستمر لمدة 3 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض طيفا متنوعا من المشاريع العقارية التي تلبي متطلبات جميع فئات المشترين والمستثمرين.

وتشمل أجندة المعرض على ثلاث فعاليات رئيسية مصاحبة وهي " مؤتمر سيتي سكيب" المقام تحت شعار الآفاق المستقبلية للابتكار في المجالين التنظيمي والتقني بالتزامن مع "حوارات سيتي سكيب" والتي ستبحث القضايا الرئيسية بالقطاع، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

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وسيتضمن المؤتمر فقرة "الجرأة في الخروج عن المألوف" التي ستتعمق في بحث ثورة تكنولوجيا العقارات ومدى تأثير تطبيقات الذكاء الصناعي.

وسيقام بالمؤتمر منصة "حوارات سيتي سكيب" المتاحة لجميع الزوار و لمدة يومين من 17 إلى 18 أبريل 2019، والتي ستناقش مجال التصميم مع مشاركة أشهر المهندسين المعماريين وأخصائي التخطيط من حول العالم.

ويقدم برنامج "حوارات سيتي سكيب" نظرة إلى ما وراء الكواليس ليعرف الحضور من خلاله على تصميم وإنشاء متحف "اللوفر أبوظبي".