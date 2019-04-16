شكرا لقرائتكم خبر عن سلطة دبي للخدمات المالية: مستمرون في تحقيقات "أبراج كابيتال" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت سلطة دبي للخدمات المالية، إن تحقيقاتها مستمرة بخصوص شركة الاستثمار المباشر المنهارة، أبراج كابيتال وشركات وأشخاص ذوي صلة.

وأضافت السلطة في بيان على موقعها الإلكتروني أنها على علم بإلقاء القبض على مسؤولين تنفيذيين سابقين في مجموعة أبراج وهما الرئيس التنفيذي السابق عارف نقفي والمدير الشريك مصطفى عبد الودود، فيما يتعلق بتهم احتيال أمريكية.

وأوضح البيان أن الهيئة تشرف على الشركات الواقعة في مجال اختصاصها بمركز دبي المالي العالمي، ولها أن تفرض عقوبات إدارية.

Advertisements

وأكدت أنها لا تملك اختصاصًا قضائيًا جنائيًا، مما يمنعها من توجيه الاتهامات أو إلقاء القبض على الأفراد.

ويوم الجمعة الماضية، تم إلقاء القبض على عارف نقفي الرئيس التنفيذي والمدير الشريك لشركة الاستثمار المباشر أبراج كابيتال بسبب اتهامات وجهتها إليهما الولايات المتحدة بالاحتيال على مستثمرين من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس.

وكانت أبراج أكبر شركة استثمار مباشر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى انهيارها العام الماضي، بعدما أبدى مستثمرون من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس شكوكهم حول إدارة صندوق للرعاية الصحية بقيمة مليار دولار.

ووافقت مجموعة أبراج نهاية يوليو الماضي على بيع أنشطة إدارة الصناديق في أمريكا اللاتينية وشمال أفريقيا وتركيا ودول أفريقية إلى شركة كولوني كابيتال الأمريكية لإدارة الاستثمارات، كما وافقت كولوني كابيتال أيضا على الإشراف مؤقتا على بقية صناديق "أبراج".