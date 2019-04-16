شكرا لقرائتكم خبر عن "السعودي للاستثمار" يطرح صكوكا ثانوية ذات الفئة 1 من خلال اكتتاب خاص داخل المملكة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن البنك السعودي للاستثمار عن الانتهاء، اليوم الإثنين، من عملية الإصدار لصكوك ثانوية ذات الفئة 1 متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن عملية الاصدار تمت من خلال طرح خاص داخل المملكة العربية السعودية بقيمة 215 مليون ريال سعودي.

وبحسب البيان، من أهم ميزات هذه النوعية من الصكوك أنها تدعم قاعدة رأس مال البنك، وترفع من كفاية رأس المال، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل و إطالة فترات استحقاق المطلوبات.

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وهذه الصكوك ليست مرتبطة بتاريخ استحقاق معين، وإنما للبنك الحق في استردادها في تواريخ محددة. وقد تم الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية لإصدار هذه الصكوك. هذا و قد أدارت شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة هذا الإصدار الخاص.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك الاستثمار حقق صافي أرباح بلغ 1.5 مليار ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغت 1.4 مليار ريال في العام 2017.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات الخاصة 2.3 مليارات ريال خلال 2018، مقابل صافي دخل عمولات خاصة بلغ 2.3 مليار ريال خلال العام 2017.