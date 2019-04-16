شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو" تستحوذ على حصة من "هيونداي أويل" بـ1.25 مليار دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قامت شركة أرامكو فيما وراء البحار بي. في. التابعة لشركة "أرامكو" السعودية حصة تبلغ 17% من هيونداي أويل بنك الكورية الجنوبية، وهي شركة تابعة لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة القابضة وذلك بقيمة 1.25 مليار دولار.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن استثمار شركة أرامكو في هيونداي أويل يعزز جهودها في تسويق نفطها الخام من خلال إضافة منفذ موثوق لتسويق النفط الخام العربي إلى كوريا لجنوبية.

وتتبع شركة أرامكو فيما وراء البحار بي. في. لأرامكو السعودية، وتقدم لها خدمات الدعم والمساندة، إذ تشكّل استثماراتها ومشاريعها المشتركة جزءًا لا يتجزأ من منظومة أرامكو السعودية العالمية للنفط الخام والغاز والكيميائيات.

Advertisements

أما شركة هيونداي أويل بنك الكورية الجنوبية لتكرير النفط فقد تأسست في عام 1964م، وتقع مرافقها الرئيسة في مجمع دايسان الذي يضم معمل تكرير متكامل بطاقة إنتاجية قدرها 650 ألف برميل يوميًا.

وتشتمل محفظة أعمال شركة هيونداي أويل بنك والشركات الخمس التابعة لها على أعمال التكرير، وزيوت الأساس، والبتروكيميائيات، وشبكة لمحطات الوقود.

وكان صندوق الثروة السيادي السعودي قد استكمل الشهر الماضي اتفاقا لبيع حصته البالغة 70% في "سابك" إلى أرامكو .