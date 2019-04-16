شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السوق السعودية توافق على طرح 20% من أسهم المراكز العربية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة المراكز العربية طرح 95 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 20% من أسهم الشركة.

وبحسب بيان على موقع سوق الأسهم السعودية، فسوف يتم نشر الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.

وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

Advertisements

وأكدت الهيئة أنه يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية.

وأشارت الهيئة إلى أن قرارها بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

كما أكدت الهيئة أن موافقتها على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.