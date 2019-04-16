شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الرياض: محادثات الاندماج مع "الأهلي" لا تزال مستمرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال طارق السدحان الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، ، إن المباحثات مع البنك الأهلي التجاري لا تزال مستمرة.

وأعرب في حديث لقناة سي إن بي سي عربية عن أمله بمواصلة الاستحواذ على حصة كبيرة في السوق.

Advertisements

وأكد أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، في تصريحات سابقة أنه لم تصدر أي نتائج بعد في ما يتعلق باندماج بنك الرياض والأهلي التجاري.

وعين بنك الرياض بنك جولدمان ساكس في يناير الماضي كمستشار لعملية الاندماج المخطط لها مع البنك الأهلي التجاري، بحسب وكالة رويترز.

وكان كل من البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض قد أعلنا في 24 ديسمبر 2018 عن بدء مناقشات مبدئية لدراسة اندماج البنكين، وأشارا حينها إلى أن الدخول في هذه المناقشات لا يعني بالضرورة أن عملية الاندماج سوف تتم بين الطرفين.