شكرا لقرائتكم خبر عن "الجوف الزراعية" تبدأ توزيع أرباح بقيمة 30 مليون ريال.. 21 أبريل الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة الجوف الزراعية، بدء توزيع الأرباح النقدية المستحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، بقيمة 30 مليون ريال، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 أبريل الجاري.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع ريال للسهم وبنسبة 10% من رأس المال.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 35.8 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 25.6 مليون ريال في العام 2017.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح في 2018 إلى زيادة مبيعات العام بنسبة 17.45% بقيمة 53.32 مليون ريال وخاصة مبيعات زيت الزيتون والبرسيم نتيجة زيادة الكميات المنتجة والذي كان له أثر إيجابي على نسبة مجمل الربح والتي زادت من 24.34% خلال عام 2017 إلى 28.8% خلال عام 2018.