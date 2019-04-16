شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الغاز والتصنيع" تبحث توزيع أرباح نقدية دورية واستثنائية عن الربع الأول في 15 مايو المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة الغاز والتصنيع الأهلية، دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، يوم الأربعاء الموافق 15 مايو المُقبل، لبحث مُقترح الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول من السنة المالية 2019، بقيمة إجمالية تبلغ 31.875 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، بأن عدد الأسهم المستحقة للأرباح يبلغ 75 مليون سهم، بواقع 0.425 ريال للسهم الواحد، وبنسبة توزيع تبلغ 4.25% من القيمة الاسمية للسهم.

وستصوت الجمعية على توزيع أرباح استثنائية عن الربع الأول بقيمة 16.875 مليون ريال، بحصة للسهم تبلع 0.225 ريال، وبنسبة توزيع من القيمة الاسمية للسهم تبلغ 2.25%.

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وأشارت الشركة إلى أن هذه التوزيعات الاستثنائية جاءت بناءً على ما أعلنته الشركة، في الخامس من مارس الجاري، عن موافقة الجمعية العمومية لإحدى الشركات المستثمر فيها على توزيع أرباح نقدية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2017 بإجمالي 120 مليون ريال، بحصة تبلغ 1.6 ريال لكل سهم، بنسبة توزيع تبلغ 16% من القيمة الاسمية للسهم.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت تراجعاً بنسبة 8% في صافي الأرباح إلى 117.14 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 127.34 مليون ريال في العام 2017.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح في 2018 إلى الانخفاض في إجمالي الربح بـ 38.4 مليون ريال بسبب انخفاض في مبيعات الغاز والاسطوانات، والزيادة في مصاريف البيع والتسويق بـ 4.8 مليون ريال والزيادة في مصاريف العمومية والادارية بـ7.9 مليون والانخفاض في حصة نتائج الشركات الزميلة بـ 16.9مليون ريال.