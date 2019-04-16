شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "أنابيب السعودية" تبحث تغطية الخسائر المتراكمة من بند "علاوة إصدار الأسهم" في7 مايو المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت الشركة السعودية لأنابيب الصلب "الأنابيب السعودية" عقد اجتماع الجمعية العامة العادية، في يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو المُقبل، وذلك للنظر في توصية الإدارة بتغطية الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2018، وذلك بتحويل مبلغ وقدره 126.793 مليون ريال من بند "علاوة إصدار الأسهم" إلى بند الخسائر المتراكمة.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، بأن الجمعية ستصدق على البيانات المالية والحسابات الختامية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وستبحث الجمعية الموافقة على صرف مبلغ 2.579 مليون ريال كمكافآة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حقق صافي خسائر بلغت 168.7 مليون ريال عن العام 2018، مُقابل تحقيق صافي أرباح بلغ 19.1 مليون ريال عن العام 2017.

وعزت الشركة تحقيق الخسائر إلى تسجيل صافي خسارة قدرها 83.14 مليون ريال تكبدتها الشركة التابعة (تي إس إم العربية) والتي تشمل إنخفاض في قيمة الشركة وقدره 51.99 مليون ريال بناءً على دراسة تقييم قام بها خبير استشاري مستقل.

هذا وانخفضت قيمة الأصول في وحدة ثني الانابيب بقيمة 21 مليون ريال بناءً على دراسة تقييم قام بها خبير استشاري مستقل، وسجلت الشركة مخصص خسائر ائتمانيه متوقعة بمبلغ 30 مليون ريال.