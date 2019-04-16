شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الطيار القابضة" تُعدل اسمها إلى "سيرا القابضة" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة الطيار للسفر القابضة عن موافقة الجمعية العامة غير العادية، بجلستها المنعقدة أمس الأحد، على تغيير اسم الشركة من مجموعة الطيار للسفر القابضة إلى شركة مجموعة سيرا القابضة.

وتجدر الإشارة إلى أن عمومية الشركة وافقت على زيادة رأس المال بنسبة 43%، من 2.096 مليار ريال إلى 3 مليار ريال.

وبحسب بيان الشركة، المنشور على موقع "تداول"، اليوم الإثنين، ستكون الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة مبلغ 903.5 مليون ريال مقسمة إلى مبلغ 707.345 مليون ريال من بند علاوة إصدار أسهم ومبلغ 196.155 مليون ريال من الاحتياطي النظامي.

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وبموجب الزيادة، سيصبح عدد الأسهم المُصدرة بعد الزيادة 300 مليون سهم، وذلك بزيادة قدرها 90.350 مليون سهم.

ومن المُقرر أن يتم توزيع 83.860 مليون سهم كأسهم منحة على المساهمين بواقع 2 سهم لكل 5 أسهم مملوكة.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي خسارة بلغ 142 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 489 مليون ريال في العام 2017.