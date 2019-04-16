شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المشروعات: ضخ 2.5 مليار جنيه لتنفيذ 203 آلاف مشروع ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن جهاز المشروعات ضخ 2.5 مليار جنيه في محافظة بنى سويف خلال الفترة من يناير 1992حتى فبراير 2019، حيث تم تنفيذ حوالى 203 آلاف مشروع صغير ومتناهي بتمويل 2.2 مليار جنيه أتاحت نحو 291 ألف فرصة عمل بالإضافة الى منح بإجمالي تمويل 330.9 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب أتاحت حوالى 42 ألف فرصة عمل.

وقالت إن خطة الدولة لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030 قد منحت قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر دورا كبيرا في النهوض بالاقتصاد الوطني والمشاركة في التنمية والمساهمة في مواجهة البطالة، وهو الدور الذى يقوم به الجهاز في المرحلة الحالية من خلال التنسيق والتعاون مع كافة وزارات الدولة المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة والجمعيات الاهلية والمؤسسات الخاصة المهتمة بهذا القطاع.

وأكدت تقديم المزيد من التيسيرات والخدمات وتهيئة المناخ الملائم للنهوض بهذه المشروعات وتشجيع المواطنين والشباب علي العمل الحر وريادة الاعمال وتحقيق مستقبل افضل لهم يقوم على البحث والإبداع والابتكار.

جاء ذلك في كلمتها التى ألقاها نيابة عنها الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات في مؤتمر "دور ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المستدامة في مصر 2030" والذى عقد في جامعة بنى سويف بحضور المحافظ المستشار هانى عبد الجابر والدكتور منصور حسن رئيس الجامعة والدكتور اسامة سعيد عميد معهد دراسات المشروعات الصغيرة.

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وأشارت إلى اهتمام الجهاز بمشروعات الشباب التي تعتمد علي افكار جديدة ومبتكرة والعمل علي تنفيذها من خلال التعاون مع الجامعات الحكومية والخاصة بهدف التوعية بأهمية المشروعات الريادية وتشجيع الشباب على الدخول فى مجال العمل الحر وتحفيزهم على الابتكار وريادة الاعمال، وتأهيلهم لإقامة وإدارة مشروعات صغيرة، حيث يقوم الجهاز بتقديم برامج تدريب متنوعة منها برامج التوعية والتعريف وبرامج اعرف قدراتك والمهارات الريادية وبرامج لتوليد الأفكار وبرامج "ابدأ مشروعك، وبرامج الإرشاد والتوجيه وهى برامج تدريبية متخصصة في ارشاد وتوجيه اصحاب المشروعات أو المقبلين على إقامة مشروعات.

ولفتت إلى الخدمات المالية المتنوعة من خلال البنوك والجمعيات الاهلية والاقراض المباشر والتي تناسب كافة أنواع المشروعات وأصحابها من رواد الأعمال وكذلك وحدات للشباك الواحد لتيسير إجراءات استخراج المستندات المطلوبة للمشروعات وبرامج للدعم الفنى وأنواع متعددة من برامج التسويق والبيع.

وتم على هامش المؤتمر افتتاح معرض لمنتجات المشروعات الصغيرة التى قام الجهاز بتمويلها أو بدعمها فنيا وتسويقيا، كما تم توقيع مذكرتى تفاهم بين الجهاز وجامعة بنى سويف وجامعة النهضة بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر وتأهيل خريجى وطلبة الجامعات على إقامة وإدارة مشروعاتهم بنجاح، خاصة المعتمدة على الأفكار الابتكارية والابداعية وكذلك تطوير المشروعات القائمة.