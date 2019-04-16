شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 8 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والرئيسى، فيما تراجع مؤشر السوق الأول.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.30% رابحا عدد 17.80 نقطة ليصل إلى مستوى 5749.80 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.03% خاسراً عدد 1.850 نقطة ليصل إلى مستوى 6134.07 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.16% رابحاً عدد 57.8 نقطة ليصل إلى مستوى 5019.43 نقطة.

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وجرى التداول بمستهل التعاملات على 102.7 مليون سهم بقيمة 15.6 مليون دينار كويتى عبر 3933 صفقة.

وارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.59%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.96%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.51%، فقطاع البنوك بنسبة 0.46%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.40%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.05%، .

وجاء سهم "الهلال" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 35.14%، تليه العقارية بنسبة 9.92%، ثم تجارى بنسبة 9.57%، فيما تصدر سهم "العيد" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم يوباك بنسبة 9.32%، ثم كفيك بنسبة 7.58%