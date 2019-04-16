شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة يوافق على إعلانات وظائف قيادية فى 3 محافظات و 4 وجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ على الطلبات المقدمة من محافظات الأقصر والدقهلية وجنوب سيناء و 4 جامعات للإعلان عن شغل وظائف قيادية، وذلك بموازنة العام المالى الجارى 2018 / 2019 .

ووافق الجهاز لمحافظ الأقصر على الإعلان عن شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتدريب ، ووافق لمحافظة الدقهلية على الإعلان عن شغل وظيفة مدير عام التربية الزراعية بموازنة مديرية الزراعة .

كما وافق الجهاز أيضا لمحافظة جنوب سيناء على الإعلان عن شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون الخدمة المدنية ووظيفة مدير عام الإدارة العامة لمركز التدريب الإداري، وذلك بموازنة مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة.

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ووافق الجهاز لجامعة الزقازيق على الإعلان عن شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للموازنة الحسابات بموازنة الجامعة ، وافق لجامعة كفر الشيخ على الإعلان عن شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بموازنة الجامعة أيضا .

كما وافق الجهاز أيضا لجامعة بنها على الإعلان عن شغل وظيفة امين عام الجامعة وبموازنتها،. كما وافق أيضا لجامعة أسيوط على الإعلان عن شغل مدير عام الإدارة العامة القضايا والتنفيذ والحجز الإدارة بقسم التعليم ، وكذلك وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بقسم المستشفيات وبموزانة الجامعة.

يذكر أن موافقة الجهاز تأتى فى إطار القيام بدوره وفقا لنص المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، لشغل الوظائف التى خلت لبلوغ شاغلوها السن القانونية ، وفى إطار تصعيد الكفاءات من الصف الثانى ، وتلبية احتياجات العمل .. ويمكن لراغب الترشح للوظيفه التقدم للامانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالجهة المعلنة عن الوظيفة ، وعقب اجتيازه الاختبارات المقررة واختياره من قبل الللجنة ، يتولى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تدريبه علىمقتضيات وظيفته الجديدة .