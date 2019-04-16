شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات وسط صعود 12 قطاعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.09% رابحا عدد 8.31 نقطة ليصل إلى مستوى 9096.45 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.06% رابحا عدد 2.03 نقطة ليصل إلى مستوى 3627.48 نقطة. Advertisements وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 20.1 مليون سهم بقيمة 446.2 مليون ريال، وارتفعت أسهم 93 شركة، فيما تراجعت 65 شركة. وارتفع 12 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.85%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.77%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.25%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.21%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.18%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.15%.

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