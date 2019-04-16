شكرا لقرائتكم خبر عن "هدف" : تطوير برامج "دروب" تلبية لاحتياجات سوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، تطوير دورات برنامج التدريب الإلكتروني "دروب" بالتعاون مع عدد من منشآت القطاع الخاص، للتأكد من ملاءمتها لاحتياجات سوق العمل.

وتهدف دورات "دروب"، إلى تأهيل وتطوير مهارات الطلبة والباحثين عن العمل والراغبين في الوصول بمستواهم الوظيفي إلى درجات متقدمة، سعياً لرفع معدلات مشاركة القوى الوطنية في القطاع الخاص وزيادة إمكانية حصول الباحثين عن العمل على فرص وظيفية مناسبة.

ويعد "دروب" برنامج شامل، إذ يبدأ بتقديم دورات التعلم الإلكترونية، مروراُ بالحصول على شهادات معتمدة معترف بها من كبرى الشركات في المملكة، التي تمنحك الأولوية في التوظيف المباشر لحملة هذه الشهادات.

كما يقدم "دروب" فرصة الاستفادة من برنامج التدريب المنظم على رأس العمل.