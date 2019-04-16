شكرا لقرائتكم خبر عن "هدف" : تطوير برامج "دروب" تلبية لاحتياجات سوق العمل والان نبدء بالتفاصيل
وتهدف دورات "دروب"، إلى تأهيل وتطوير مهارات الطلبة والباحثين عن العمل والراغبين في الوصول بمستواهم الوظيفي إلى درجات متقدمة، سعياً لرفع معدلات مشاركة القوى الوطنية في القطاع الخاص وزيادة إمكانية حصول الباحثين عن العمل على فرص وظيفية مناسبة.
ويعد "دروب" برنامج شامل، إذ يبدأ بتقديم دورات التعلم الإلكترونية، مروراُ بالحصول على شهادات معتمدة معترف بها من كبرى الشركات في المملكة، التي تمنحك الأولوية في التوظيف المباشر لحملة هذه الشهادات.
كما يقدم "دروب" فرصة الاستفادة من برنامج التدريب المنظم على رأس العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر "هدف" : تطوير برامج "دروب" تلبية لاحتياجات سوق العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.