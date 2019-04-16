شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يطالب "بوينج" بإصلاح عيوب طائرات "737 ماكس" والان نبدء بالتفاصيل
وذكر راديو (صوت أمريكا) أن ترامب دعا - في تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - إلى إدخال تعديلات على مثل هذا الطراز من طائرات البوينج، وقال: "لم يتعرض أي منتج (أمريكي) لمثل ما تعرض له هذا الطراز من الطائرات".
وكانت شركات الطيران في أغلب دول العالم قد أوقفت تشغيل طائراتها من طراز "بيونج 737 ماكس" بعد تحطم طائرة ركاب إثيوبية من هذا الطراز في الشهر الماضي خلال رحلة دولية من أديس أبابا إلى نيروبي ومصرع 157 شخصاً كانوا على متنها.
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