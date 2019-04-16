شكرا لقرائتكم خبر عن «سلامة المنتجات» يستهدف رفع المطابقة إلى 80 % والان نبدء بالتفاصيل

أكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة د. سعد القصبي، تنفيذ مبادرة البرنامج السعودي لسلامة المنتجات، ويستهدف تطوير البيئة التشريعية والفنية في المملكة؛ لرفع مستوى معدلات مطابقة السلع للمواصفات ليصل إلى 80% بحلول عام 2020.

وأضاف بمناسبة عقد «المنتدى السعودي لسلامة المنتجات» الذي تنظمه الهيئة غدا، ولمدة يومين في الرياض، إن المنتدى يُعد نقطة انطلاق نحو الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في مجال التشريعات والأدوات الفنية لرفع مستوى سلامة المنتجات بالأسواق.

وأشار القصبي إلى أن هيئة المواصفات حرصت على جذب عدد كبير من الخبرات والتجارب العالمية في مجال سلامة المنتجات، حتى تكون الفرصة مواتية أمام المختصين والمهتمين للاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، موضحا أن المؤتمر سيشارك فيه نخبة من المتحدثين من 16 دولة حول العالم، مثل ألمانيا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا ودولة الإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية وغيرها من الدول.

وبين محافظ هيئة المواصفات أن المنتدى السعودي لسلامة المنتجات يتناول عدة محاور رئيسة منها: نظام سلامة المنتجات في المملكة والخليج، أنظمة الإنذار السريع عن المنتجات غير الآمنة في الأسواق، التشريعات المتعلقة بسلامة المنتجات، إضافة إلى التجارب الإقليمية والعالمية في مراقبة الأسواق وتقييم المخاطر، وكذلك تطوير اللوائح والمعايير الفنية المتعلقة بسلامة المنتجات.