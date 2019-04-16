"التجارة" تشهر بمؤسسة تبيع زعفران مغشوش بالدمام

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شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب مؤسسة تجارية تختص في تجارة السلع والمنتجات الاستهلاكية بمدينة الدمام وذلك إثر ثبوت مخالفته لنظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وعرض كميات من منتج الزعفران المغشوش غير المطابق للمواصفات والمقاييس. وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالدمام تضمن فرض غرامة مالية على المخالف ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف. وتعود تفاصيل القضية لضبط الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار (88) عبوة زعفران (5) غرام مغشوش وذلك للاشتباه في مخالفتها للمواصفات السعودية، حيث تم إرسال عينات إلى مختبرات متخصصة، حيث أظهرت النتائج عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، واحتواءها على عدد من الألوان الصناعية الغذائية، وبناء عليه تم ضبط ومصادرة الكميات لإتلافها وإحالة القضية إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبة على المخالفين.

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