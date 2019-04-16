شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط الذهب لأدنى مستوى في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

هبطت أسعار الذهب لأدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع اليوم الاثنين، مع تحسن الشهية للأصول عالية المخاطر بدعم آمال توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري حتى مع تراجع الدولار.

وبحلول الساعة 1502 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب متراجعا 0.2 بالمئة إلى 1287.34 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوى منذ الرابع من أبريل نيسان عند 1281.96 دولار.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1290.60 دولار للأوقية.