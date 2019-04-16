شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الاتصالات» تناقش تحديات القطاع للأعمال والان نبدء بالتفاصيل

افتتح محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات د. عبدالعزيز الرويس أمس بمقر الهيئة بالرياض، ورشة عمل بعنوان «قطاع الاتصالات للأعمال.. بين الطموح والتحديات»، تهدف إلى تعزيز التعاون بين مقدمي خدمات الاتصالات والقطاعين الحكومي والخاص، وذلك بحضور ممثلي عدة جهات حكومية وشركات الاتصالات المرخص لها في المملكة.

وأكد م. الرويس في كلمته الافتتاحية دور الهيئة في رعاية التعاون المشترك بين كافة الجهات المساهمة في بناء هذا القطاع، بما فيها مقدمو الخدمات والجهات المستفيدة من قطاع الأعمال، مؤكدا أهمية حضور هذه الجهات على طاولة الحوار مما يعد أول مؤشرات نجاحه، وفاعلية مخرجاته.

وعد الورشة انطلاقا لمرحلة التعاون المثمر، في سبيل الارتقاء بقطاع الأعمال، وتمكين الجهات من تبني آليات التحول الرقمي، وهو أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأحد أهم أولويات منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات، ممثلة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.