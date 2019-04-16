شكرا لقرائتكم خبر عن دورة لتقييم أضرار الحوادث بالأحساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

تُنظم لجنة العقار والإسكان بغرفة الأحساء، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين «تقييم»، اليوم، دورة تقييم أضرار حوادث المركبات، والتي تمتد حتى الخميس القادم، من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 3 بعد الظهر، بمقر الغرفة الرئيسي.

وأكد رئيس اللجنة م. خالد الصالح، على عمق ومتانة علاقة التعاون التي تربط الغرفة واللجنة بهيئة «تقييم»، مثمنًا المبادرات والجهود الكبيرة التي تبذلها في إطار تحويل التقييم من نشاط تجاري عشوائي إلى عمل مهني احترافي، وكذلك تنظيم وتطوير وترقية مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها مهنيًا وفنيًا وأخلاقيًا، مشيدًا بتفاعلها وتعاونها المستمر مع احتياجات كافة المقيمين بالأحساء.

ويهدف برنامج الدورة إلى الوصول بالمتدربين المشاركين إلى درجة جيدة من المعرفة بالمقدمة إلى معايير تقييم أضرار الحوادث، وميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم - نظام المقيّمين المعتمدين ولائحته التنفيذية - فرع المركبات - بما يؤهّلهم إلى تطبيق تلك المعرفة في شتى مجالات التقييم، خاصة تقييم أضرار حوادث المركبات بما يحفظ الحقوق وتقدير أضرار المركبات بمهنية واحترافية.