شكرا لقرائتكم خبر عن «الحبوب» تبدأ استلام القمح المحلي والان نبدء بالتفاصيل

بدأت المؤسسة العامة للحبوب استلام محصول القمح المحلي من المزارعين للموسم الأول، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الخاص بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية لا تتجاوز 700 ألف طن كل عام. وأوضحت في بيان لها أنها استلمت خلال الأسبوع الأول 1336 طناً توزعت على 5 فروع من فروع المؤسسة هي: الرياض والقصيم والخرج والجوف ووادي الدواسر. وكانت المؤسسة قد أعلنت جاهزيتها لبدء استلام كميات القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي (1440 /‏‏ 1441هـ) بداية من الأسبوع الماضي.

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