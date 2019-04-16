2000 قيادي يناقشون التمويل الإسلامي والعقاري والتأمين بالمملكة

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وأوضح عضو مجلس الهيئة وعضو اللجنة الإشرافية على المؤتمر خالد الحمود، أن المملكة تسعى من خلال مؤتمر القطاع المالي إلى تمكين أقطاب الصناعة المالية من اللقاء والاجتماع في مكان واحد؛ بهدف تبادل الخبرات، ومناقشة أبرز التحديات، واستعراض أفضل الممارسات لتطوير القطاع.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة المنظمة لمؤتمر القطاع المالي، أمس في الرياض، والممثلة بكل من وزارة المالية ومؤسسة النقد وهيئة السوق المالية، للكشف عن تفاصيله.
وذكر وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام، رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر يعرب الثنيان، أن المؤتمر الذي سيُعقد تحت شعار: (آفاق مالية واعدة)، هو إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي المنبثق من رؤية المملكة 2030، وسيتضمن عددًا من الفعاليات المصاحبة له.
وأضاف: سيقام معرض يتضمن جناحًا تعريفيًا ببرنامج تطوير القطاع المالي، بالإضافة لمجموعة من أجنحة الجهات المشاركة، كما سيكون من ضمن الأنشطة المصاحبة للمعرض عرض برنامج «تحدي الهوامير» الذي تبثه إحدى القنوات الفضائية، حيث يتيح البرنامج الفرصة لرواد ورائدات الأعمال لتقديم مشاريعهم الريادية أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الشركات الناشئة في السعودية.
من جهته، أوضح رئيس مكتب إدارة الدين العام، ورئيس اللجنة الفنية فهد السيف، أن «مؤتمر القطاع المالي» سيشهد جلسات عمل وحلقات نقاش متنوعة بمشاركة نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين من كبار المختصين والخبراء في القطاع المالي.
وأضاف السيف: «ستتناول جلسات المؤتمر محاور مختلفة منها: بناء القدرات في القطاع المالي والتمويل الإسلامي وسوق التمويل العقاري والتقنية المالية في القطاع المالي، كما سيستعرض المؤتمر أبرز التحديات والفرص في قطاع التأمين».
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