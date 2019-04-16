شكرا لقرائتكم خبر عن صرف «حافز» في الخامس من الشهور الميلادية والان نبدء بالتفاصيل

حدد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، اليوم الخامس من كل شهر ميلادي موعدا للصرف للمستفيدين من برنامج حافز البحث عن عمل وبرنامج حافز صعوبة الحصول على عمل بدلا من التاريخ الهجري الحالي، على أن يتم صرف أولى الدفعات الشهرية بالموعد الجديد عن شهر أبريل الحالي في اليوم الخامس من مايو المقبل.

وأوضح «هدف» أن تغيير موعد الصرف للمستفيدين، يأتي تماشيا مع التواريخ المتبعة في مواعيد صرف الدعم والإعانات والمعاشات الحكومية.

وأكد في هذا السياق، عدم تأثر عدد الدفعات الشهرية للمستفيدين بتغير موعد الصرف، طالما أن شروط الأهلية ما زالت متوافرة لديهم.