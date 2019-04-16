شكرا لقرائتكم خبر عن صرف «حافز» في الخامس من الشهور الميلادية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح «هدف» أن تغيير موعد الصرف للمستفيدين، يأتي تماشيا مع التواريخ المتبعة في مواعيد صرف الدعم والإعانات والمعاشات الحكومية.
وأكد في هذا السياق، عدم تأثر عدد الدفعات الشهرية للمستفيدين بتغير موعد الصرف، طالما أن شروط الأهلية ما زالت متوافرة لديهم.
كانت هذه تفاصيل خبر صرف «حافز» في الخامس من الشهور الميلادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.