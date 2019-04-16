شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو» تستحوذ على 17 % من هيونداي أويل بنك الكورية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت، أمس كل من شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية»، وشركة «هيونداي للصناعات الثقيلة القابضة»، عن شراء شركة «أرامكو فيما وراء البحار بي. في» حصة تبلغ 17% من «هيونداي أويل بنك» الكورية الجنوبية، وهي شركة تابعة لشركة «هيونداي للصناعات الثقيلة القابضة». وتقدّر قيمة الاستثمار بنحو 1.25 مليار دولار (4.6 مليار ريال). ويعزز استثمار شركة «أرامكو فيما وراء البحار بي. في». في «هيونداي أويل بنك» الكورية الجنوبية جهود «أرامكو السعودية» في تسويق نفطها الخام من خلال إضافة منفذ موثوق لتسويق النفط الخام العربي إلى كوريا الجنوبية.

» شراكة إستراتيجية

وعلّق رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، م. أمين الناصر، على اتفاقية الشراء بأنها ترسّخ علاقات الشراكة الإستراتيجية مع كوريا الجنوبية، التي تعتبر من أبرز الدول الصناعية ومن بين البلدان الأكبر اقتصادًا في العالم، كما أن لديها أحد أهم أسواق الطاقة.

وأشار الناصر إلى أن «أرامكو السعودية» حرصت على مدى العقود الماضية أن تكون شريكًا تجاريًا أساسًا لكوريا الجنوبية، وأن استثمار «أرامكو السعودية» بشراء حصة في مصفاة شركة «هيونداي أويل بنك» يعزز هذه الشراكة الإستراتيجية ويرسّخ آفاق النمو وسيكون مفيدًا للطرفين بإذن الله.

» تواصل تعزيز الريادة

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قال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في «أرامكو السعودية»، م. عبدالعزيز القديمي: تواصل «أرامكو السعودية» تعزيز مكانتها الرائدة عالميًا في قطاع أعمال التكرير والمعالجة والتسويق، ويبرهن هذا الاستحواذ على استثمارنا في قطاع التكرير في آسيا، والتزامنا المستمر بأمن الطاقة وتطويرها في المنطقة. وأضاف القديمي: يدعم هذا الاستثمار إستراتيجية النمو واسعة النطاق في قطاع التكرير التي تنتهجها «أرامكو السعودية»، فضلاً عن توفير خيارات لتسويق النفط الخام وإمداداته وشراء المنتجات على المدى الطويل كجزء من أعمالنا التجارية.

» شركتا الصفقة

وتتبع شركة «أرامكو فيما وراء البحار بي. في». لـ«أرامكو السعودية»، وتقدم لها خدمات الدعم والمساندة، إذ تشكّل استثماراتها ومشاريعها المشتركة جزءًا لا يتجزأ من منظومة «أرامكو السعودية» العالمية للنفط الخام والغاز والكيميائيات.

أما شركة «هيونداي أويل بنك» الكورية الجنوبية لتكرير النفط فقد تأسست في عام 1964م، وتقع مرافقها الرئيسة في مجمع دايسان الذي يضم معمل تكرير متكاملا بطاقة إنتاجية قدرها 650 ألف برميل يوميًا. وتشتمل محفظة أعمال شركة «هيونداي أويل بنك» والشركات الخمس التابعة لها على أعمال التكرير، وزيوت الأساس، والبتروكيميائيات، وشبكة لمحطات الوقود.