شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير سعود بن نايف يرعى منتدى الشرقية التجاري والان نبدء بالتفاصيل

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، غدًا، فعاليات منتدى الشرقية التجاري، الذي تنظمه غرفة الشرقية كأحد أنشطة اللجنة التجارية؛ بهدف رفع مستوى النشاط التجاري في المنطقة الشرقية، ومعالجة العديد من التحديات التي تواجه القطاع في الوقت الحاضر.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي: إن هذا المنتدى، وهو من أنشطة اللجنة التجارية بغرفة الشرقية، يدخل ضمن رسالة الغرفة الرامية لتطوير النشاط التجاري، وفتح المزيد من آفاق العمل أمام القطاع الخاص، والبحث عن مرئيات الحلول للمصاعب التي تواجه هذا القطاع؛ إذ سيبحث المنتدى عددًا من المحاور المهمة ذات العلاقة المباشرة بالنشاط التجاري، منها «تشريعات وأنظمة التجارة الإلكترونية وأثرها على قطاع التجزئة»؛ وذلك لما تمثّله التجارة الإلكترونية من أهمية كبيرة في أسواق التجزئة، في الحاضر والمستقبل.

وذكر أن المنتدى إذ يركز على مسألة التشريعات والأنظمة الخاصة بالتجارة الإلكترونية؛ لما تشكله هذه المسألة من تأثير مباشر على تطور هذا النوع من التجارة، التي لن تسير بشكل يحقق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني إلا إذا كانت التشريعات والأنظمة دقيقة وواضحة وصريحة، وهذا ما لمسناه في السنوات الأخيرة من صدور العديد من القرارات المنظمة للنشاط التجاري الإلكتروني.