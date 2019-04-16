شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يرأس وفد المملكة في اجتماعات صندوق النقد والان نبدء بالتفاصيل

رأس وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان, وفد المملكة المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي عُقدت في واشنطن خلال الفترة من 6 إلى 8 شعبان 1440هـ الموافق 12 إلى 14 أبريل 2019م.

وتخلل الاجتماعات عقد العديد من الاجتماعات الثنائية مع عدد من وزراء المالية وممثلين لمنظمات دولية، إضافة إلى اجتماعات مع غرفة التجارة الأمريكية، وكذلك مجموعة من المؤسسات المالية، التي ضمت نخبة من الشركات ورجال الأعمال الأمريكيين، حيث استعرضت نتائج رحلة تنفيذ رؤية المملكة 2030م حتى الآن، ودور القطاع الخاص السعودي في تحقيق المستهدفات الاقتصادية المرجوة وفرص الاستثمار الواعدة المتاحة في المملكة.

وجمعت اجتماعات الربيع مجلس محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي ولجنة التنمية، بحضور وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية العالميين، كما استضيف عدد من وزراء التنمية والبرلمانيين والمديرين التنفيذيين من القطاع الخاص وممثلي منظمات المجتمع المدني والأكاديميين لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك الآفاق الاقتصادية العالمية، والقضاء على الفقر، والتنمية الاقتصادية.