شكرا لقرائتكم خبر عن 138 % نمو المناولة بميناء ينبع التجاري والان نبدء بالتفاصيل
وقال الميناء في بيان له: يُعد هذا الارتفاع في عمليات المناولة مؤشرا على نجاح الميناء في تسويق خدماته إثر استكمال المشاريع التطويرية للميناء، في ظل جهود الهيئة العامة للموانئ «موانئ» الرامية نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى قدراتها التشغيلية واللوجستية.
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