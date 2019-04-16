شكرا لقرائتكم خبر عن 138 % نمو المناولة بميناء ينبع التجاري والان نبدء بالتفاصيل

حقق ميناء ينبع التجاري نموًا في عمليات المناولة خلال شهر مارس لعام 2019م، بإجمالي أكثر من 458.7 ألف طن، وبنسبة زيادة بلغت 138%، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام 2018م.

وقال الميناء في بيان له: يُعد هذا الارتفاع في عمليات المناولة مؤشرا على نجاح الميناء في تسويق خدماته إثر استكمال المشاريع التطويرية للميناء، في ظل جهود الهيئة العامة للموانئ «موانئ» الرامية نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى قدراتها التشغيلية واللوجستية.