شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء للمعنيين بالزراعة والثروة الحيوانية في الأحساء والان نبدء بالتفاصيل
ويهدف اللقاء إلى إحاطة المعنيين بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية بحاضنة الأعمال التابعة للجامعة، والتعرف على الخدمات التي تقدمها للمحتضنين، والتعرف على المتخصصين في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، وتحديد مجالات اهتمامهم وقدراتهم، وتحديد الخدمات التي يرغبون المساهمة في تنفيذها لصالح الحاضنة، والتعريف بهوية الجامعة ومبادراتها الإستراتيجية المتمثلة في تأسيس مركز ريادة الأعمال وحاضنة الأعمال، والهادفة إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتأسيس الشركات الناشئة بما يحقق الأمن الغذائي. ويستهدف اللقاء العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في الأحساء المرتبطين بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية، والذين يملكون أفكارا وحلولا يمكن تطويرها لمنتجات وشركات ناشئة، كالمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين والمهندسين الميكانيكيين والمتخصصين في تقنية المعلومات وعلوم الحاسب وإدارة الأعمال.
كانت هذه تفاصيل خبر لقاء للمعنيين بالزراعة والثروة الحيوانية في الأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.