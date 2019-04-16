شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء للمعنيين بالزراعة والثروة الحيوانية في الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

تنظم جامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء بعد غد، لقاء للمعنيين بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية في القطاعين الحكومي والخاص بالأحساء، وذلك في قاعة القبة بمقر الجامعة بالهفوف. وتتضمن محاور اللقاء التعريف بهوية الجامعة وارتباطها بالأمن الغذائي بشقيه الزراعي والحيواني، والتعريف بمبادرتي واحة الأحساء للابتكار والتقنية ومركز ريادة الأعمال وحاضنة الأعمال، ومجالات القطاع الزراعي والثروة الحيوانية ضمن سلسلة القيمة، ومجالات الاستفادة من حاضنة الأعمال ومجالات التعاون معها، وتعبئة نموذج التعاون.

ويهدف اللقاء إلى إحاطة المعنيين بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية بحاضنة الأعمال التابعة للجامعة، والتعرف على الخدمات التي تقدمها للمحتضنين، والتعرف على المتخصصين في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، وتحديد مجالات اهتمامهم وقدراتهم، وتحديد الخدمات التي يرغبون المساهمة في تنفيذها لصالح الحاضنة، والتعريف بهوية الجامعة ومبادراتها الإستراتيجية المتمثلة في تأسيس مركز ريادة الأعمال وحاضنة الأعمال، والهادفة إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتأسيس الشركات الناشئة بما يحقق الأمن الغذائي. ويستهدف اللقاء العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في الأحساء المرتبطين بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية، والذين يملكون أفكارا وحلولا يمكن تطويرها لمنتجات وشركات ناشئة، كالمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين والمهندسين الميكانيكيين والمتخصصين في تقنية المعلومات وعلوم الحاسب وإدارة الأعمال.