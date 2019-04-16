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13 ألف متر جناح المملكة في «إكسبو 2020 دبي»

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قال وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس اللجنة الإشرافية لمشاركة المملكة في معرض «إكسبو 2020 دبي» محمد التويجري: إن التصميم الاستثنائي والمبتكر لجناح المملكة المشارك في المعرض يجسد عزم المملكة على إيجاد روح تسعى لتحقيق طموحات شعبها وازدهار وطنها وتواصل أشمل مع العالم ككل، ونتطلع إلى زيارة الجميع لجناح المملكة، والتعرف على طموحاتنا ورؤيتنا عن قرب، وأن يكونوا جزءا من قصتنا ورسالتنا التي سنرويها من خلاله.

وأشار إلى أن جناح المملكة في المعرض الذي سينطلق في الإمارات في شهر أكتوبر 2020م تبلغ مساحته 13069 مترا مربعا، ويعد ثاني أكبر جناح بعد جناح دولة الإمارات.

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