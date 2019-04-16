شكرا لقرائتكم خبر عن 13 ألف متر جناح المملكة في «إكسبو 2020 دبي» والان نبدء بالتفاصيل
وأشار إلى أن جناح المملكة في المعرض الذي سينطلق في الإمارات في شهر أكتوبر 2020م تبلغ مساحته 13069 مترا مربعا، ويعد ثاني أكبر جناح بعد جناح دولة الإمارات.
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