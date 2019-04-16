شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 69 % من المرحلة الثانية لصناعية جازان والان نبدء بالتفاصيل

أبان مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» م. خالد السالم، أن معدلات تنفيذ المرحلة الثانية من المدينة الصناعية بجازان ارتفعت إلى 69% بنهاية العام 2018م من 30% في العام 2017م، كما ارتفعت نسبة إنجاز تصميم وتنفيذ وتشغيل خزانات مياه الشرب من 68% في 2017م إلى 76% بنهاية العام 2018م.

وأضاف إن المدينة الصناعية بجازان ومساحتها 39 مليون م2 منها 2.975 مليون م2 مُطورة، تضم 56 مصنعا بين منتج وقائم وتحت التأسيس، فيما تُشكل صناعات المعادن اللافلزية ومواد البناء والمواد الكيميائية ومنتجاتها، وكذلك المنتجات النفطية المكررة، والملابس والمنسوجات والجلود، أبرز الصناعات المتوطنة بها.

وأكد السالم أن «مدن» مستمرة في تطوير بيئة استثمارية وداعمة للإبداع والابتكار وتوطين الاستثمارات، وذلك انسجاما مع المناخ الاقتصادي الذي تعيشه المملكة حاليا المُتسم بالانفتاح الاقتصادي على العالم.

جاء ذلك في حديثه خلال ورشة عمل «تمكين الصناعة بمنطقة جازان» التي تنظمها مدن واستضافتها غرفة جازان وبحضور عدد من الصناعيين والمستثمرين وممثلين عن صندوق التنمية الصناعية السعودي، وبنك التنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، وذلك في إطار سلسلة ورش تعريفية متكاملة تقدمها «مدن» بمختلف مناطق المملكة لتسليط الضوء على خطط النهوض بالاستثمار الصناعي محليا.