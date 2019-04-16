الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - "زين" شريك لمُبادرة Falcon’s Nest لدعم المشاريع الناشئة

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن شراكتها لمسابقة Falcon’s Nest التي تُعد الأولى من نوعها في الكويت، وذلك بالتعاون مع مؤسسة500 Startups العالمية في الفترة من 7 أبريل الجاري إلى 2 مايو القادم، وهي المُسابقة التي تُمثّل فرصة رائعة للمشاريع الكويتية الناشئة للتنافس على مستوى عالمي.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن شراكتها لهذه المسابقة تأتي في إطار حرصها على المشاركة الفعّالة في مختلف الأنشطة المحلّية التي تهدف إلى دعم وتبنّي روّاد الأعمال من أصحاب المشاريع الناشئة في الكويت، وهو الأمر الذي سيصب بالنهاية في مصلحة تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز قطاع ريادة الأعمال المحلّي وتنمية مجالات الإبداع في قطاع ريادة الأعمال عن طريق تعزيز الروابط مع الجهات والمؤسسات التي تعنى بتطويره.

وبينت زين أنها ستستضيف فعاليات المسابقة في مركزها للإبداع ZINC بمقر الشركة الرئيسي في الشويخ، هذا بالإضافة إلى كونها جزءاً من لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة، والتي تهدف إلى إتاحة الفرصة لروّاد الأعمال من أصحاب المشاريع الناشئة الكويتية لاستعراض مشاريعهم أمام اللجنة التي تتألف من مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجالات ريادة الأعمال من القطاع الخاص الكويتي، وستقوم لجنة التحكيم باختيار 5 متسابقين نهائيين للمشاركة في برنامج تدريبي واستشاري بقيادة فريق يتكون من خبراء ومستشارين عالميين من مؤسسة 500 Startups الاستثمارية التي مقرها في وادي السيلكون بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ويُعتبر مركز زين للإبداع ZINC مركزاً لروّاد الأعمال والاستثمارات الرقمية، حيث تم إطلاقه ليكون بمثابة منصة لابتكارات وإبداعات الطلبة والشباب وروّاد الأعمال، ويعمل على تشجيع العقول المميزة على التفكير في بيئة عمل تفاعلية تتسم بالابتكار والحداثة من خلال تهيئة مناخ العمل المناسب لأصحاب الرؤى والأفكار ومساعدتهم على تطويرها إلى مشاريع حقيقية قابلة للتنفيذ والتطبيق.

وأشارت الشركة إلى أنها تحرص على المشاركة الفعّالة في مختلف الأنشطة المحلّية والإقليمية والعالمية التي تهدف إلى الإسهام في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، حيث لن تدّخر الشركة جهداً في تقديم المساندة والدعم لكل جهة تملك فكرة ورؤية تتسم بنواحي الإبداع وتخدم المجتمع وتُسهم في رفعة الوطن.

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وأكدت زين أنها تتبنى استراتيجية واضحة في مجالات الاستدامة لديها، وهي تخصص جزئاً كبيراً منها لقطاع الشباب والإبداعات التكنولوجية، وتبرز حرصها المستمر على تزويد الطاقات الشابة المتميزة بالمهارات والمعلومات الضرورية ذات المعايير العالمية، وذلك بالتعاون مع أرقى المؤسسات العالمية حول العالم.

وتتيح المبادرات والبرامج التي تطرحها وتدعمها الشركة من وقت إلى آخر لفئة الشباب ورواد الأعمال فرص فريدة لتمكينهم من الوصول إلى المعلومات والتشارك بالأفكار، وتجسّد البرامج التدريبية التي تقدمها الشركة والرعايات التي تحرص عليها في مجالات التكنولوجيا وبرامج المنح التدريبية المتعددة وبوابات التعلم الإلكتروني وغيرها هذا التوجه الاستراتيجي لخطط الشركة في تعزيز مجالات الاستدامة لديها.

وأكدت الشركة أنها تُدرك أهمية دور مؤسسات القطاع الخاص في تشجيع مثل هذه المبادرات التي تدعم الشباب الكويتي، خاصةً كونها إحدى أكبر الشركات الوطنية الرائدة في القطاع الخاص، حيث أتت شراكة زين مع مؤسسة 500 Startups لتؤكّد على اهتمامها والتزامها بتطوير ريادة الأعمال في المجتمع الكويتي المليء بالشباب الشغوف والمبدع الذي يملك أفكاراً إبداعية تهدف إلى تقديم حلول فعلية لاحتياجات السوق.